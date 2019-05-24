综述：欧洲议会选举拉开帷幕

英国约5万个投票站、荷兰9340个投票站23日正式对选民开放，五年一次的欧洲议会选举由此拉开帷幕。23日至26日，投票在欧盟28个成员国间举行。选民将选举出751名议员，组成第九届欧洲议会，任期5年。

当地时间晚9时，荷兰投票结束。出口民调显示，荷兰工党出人意料地获得5个席位，比5年前多了2席，成为16个荷兰参选政党中的最大赢家。

荷兰在欧洲议会拥有26席。分析人士原本预测，围绕这些席位的争夺主要将在传统右翼自由民主人民党和极右翼的民主论坛党之间展开。民调显示，自由民主人民党和基督教民主党分获4席，首次参选欧洲议会的民主论坛党获得3席。这表明支持欧洲一体化、反对极右思潮的选票占据上风。

工党主要候选人弗兰斯·蒂默曼斯23日夜对媒体说，这一结果显示人们还是希望欧盟发挥重要作用。蒂默曼斯现任欧盟委员会第一副主席，同时也是欧洲议会第二大党团——社会党党团的领衔候选人。如果社会党党团成为议会最大党团，蒂默曼斯有希望成为下一届欧盟委员会主席。

在英国，投票于当地时间晚10时结束，但并未公布任何数据，预计出口民调或统计结果将于26日所有欧盟选区投票结束后再行公布。

此前民调显示，英国独立党前领袖法拉奇新成立的“脱欧党”至少能够赢得英国在欧洲议会拥有的73个席位中的三分之一。法拉奇此前曾表示，该党若进入欧洲议会，将积极促成英国顺利“脱欧”。与此同时，民调显示英国首相特雷莎·梅领导的保守党的支持率暴跌。英国自由民主党有望获得20%的选票，英国工党预计可获15%选票。

一旦英国“脱欧”，73名英国议员也必须退出欧洲议会，空出来的席位将重新分配给其他欧盟成员国或留给未来入盟的国家。法拉奇23日投票后对记者说：“我希望能够成为欧洲议会有史以来任职时间最短的议员。”

许多英国选民将这次欧洲议会选举看作是又一次“脱欧”公投。自2016年公投决定“脱欧”以来，英国“脱欧”进程一再陷入僵局，选民希望借手中的选票表达对当政者的不满。企业家托尼·卡尔德伊拉对新华社记者说：“这次选举对英国来说是关键时刻，希望反对党人不再弄权，而是尊重英国人民的选择，为维护国家利益而促成‘脱欧’。”

在欧洲议会选举中，人口较多的国家所拥有的席位也多。德国有8200万人口，在751个议席中拥有96席。人口最少的马耳他只有6席。

欧洲议会选举采用比例代表制。各成员国在选举时遵循一些共同原则，但也存在差异。例如，有的国家选民选的是议员，有的则是选政党；有的国家采取单一选区制，有的则采用多选区制。

按照选举日程，24日爱尔兰和捷克开始投票，25日拉脱维亚、马耳他、斯洛伐克加入投票行列，大部分欧盟成员国将于26日举行投票，统计结果将在布鲁塞尔时间26日晚11时后由特定机构对外发布。（参与记者：刘芳、桂涛、李骥志、王子辰）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)