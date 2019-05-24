美航天局确定登月中转站首家商业合作伙伴

美国航天局23日宣布，马克萨尔科技公司成为其登月中转站——月球“门户”的第一个商业合作伙伴，帮助美航天局实现让宇航员在2024年重返月球的“阿耳忒弥斯”计划。

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷23日在美国佛罗里达理工学院宣布，这家位于科罗拉多州的卫星制造公司获得一份最高额度为3.75亿美元的合同，用于建造一个50千瓦的高功率太阳能驱动器，作为中转站“门户”的动力与推进系统。

美航空局当天在一份声明中说，计划2022年底用商业火箭将“门户”的动力与推进系统送入轨道。“门户”是一个小型绕月空间站。作为中转站，“门户”将确保登陆器可在包括月球南极在内的月表各处着陆，并提供补给、维护和通信中继等服务，让宇航员可以快速、多次往返月表。

据介绍，动力与推进系统是“门户”的第一个组件，其太阳能电力推进系统所需的推进剂远少于传统化学能推进剂，这将可使“门户”带动更大载荷，如载人登月系统和大型在轨舱等。

布里登斯廷当天还披露了重返月球计划“阿耳忒弥斯”计划的更多细节。依照最新公布的计划，航天局将利用自主开发的“太空发射系统”和“猎户座”飞船将宇航员送上月球轨道的“门户”，并使用商业火箭将商业公司开发的载人登月系统送至“门户”，让宇航员搭载这一系统往返月表。

另外，美航天局还将通过“商业月球载荷服务”与多家商业航天公司展开合作，提前向月球发送相对小型、廉价的载荷，为宇航员登月铺路。这表明，除开发新型重型火箭和载人飞船外，美航天局均选择外包商业公司以完成其重返月球的计划。（周舟）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)