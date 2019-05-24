专访：让当代中国文化走近拉美民众——访孔子学院拉丁美洲中心主任拉封登

孔子学院拉丁美洲中心主任罗伯特·拉封登日前在接受新华社记者采访时表示，让拉美民众真正接触到当代中国文化是他的工作目标，也是工作中面临的巨大挑战。

“我们努力展示给拉美民众的不光是中国传统文化，也包括当代中国形象，中国的当代科技、设计、绘画、电影和文学。我们所取得的最大成绩是破除了中国仅仅有京剧、传统舞蹈和太极的刻板印象，中国拥有的远不止长城、天坛，中国有科学技术、现代设计与音乐，这才是我们努力希望呈现给拉美民众的东西。”拉封登说。

拉封登说，孔子学院拉丁美洲中心曾组织过的“中国作家讲坛”“中国电影人拉美行”等活动在拉美国家引起了强烈反响，已经成为重要的文化交流品牌。

“我认为应当将中国文化作为一个整体进行介绍，中国的传统文化固然非常重要，是中国文化财富的一部分，拉美地区的人们也非常感兴趣，然而我们拉美地区孔院面临的巨大挑战是让拉美民众接触到当代中国。”拉封登说。

拉封登说，中国与拉丁美洲贸易关系越来越密切，文化交流也应不断加深。“了解对方当代的文化和所思所想才能真正互相理解，这正是拉丁美洲各个孔子学院的工作目标。”

从最初作为智利圣托马斯大学外事办公室负责人参与同中国高校的合作，到后来进入孔子学院工作，拉封登接触并传播中国文化的时间已超过15年。他说，中国文化对他影响最大的一点就是孔子的“和”文化思想。

拉封登说：“我从中国文化中得到的最重要的启发是，追求和谐与拥有耐心对于达成一个人的目标是最最重要的。”

孔子学院拉丁美洲中心于2014年5月在智利首都圣地亚哥成立，负责地区内孔院的协调与培训工作，是地区内各孔院信息交流、经验分享和项目合作的中心平台。拉丁美洲目前共有43所孔子学院、12个孔子课堂，汉语学生超过6万人。（尹南 张笑然）

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