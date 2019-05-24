智利天主教大学孔子学院庆祝成立十周年

智利天主教大学孔子学院23日举行仪式，庆祝成立十周年。

天主教大学孔子学院外方院长费尔南多·阿尔瓦拉多说，十年来，这所孔子学院“在智利与中国之间架起了合作与友谊的桥梁”，各种交流项目为学生提供了新的机遇。

天主教大学孔子学院中方院长顾红娟现场宣读了合作院校南京大学校长的贺信。

中国驻智利大使馆临时代办周仪说，天主教大学孔子学院成立十年来硕果累累，推动了中国文化在智利的传播，增进了两国关系，希望孔院学生们多了解中国，为两国人民的世代友好、共同进步作出积极贡献。

师生们在庆祝仪式上表演了琵琶演奏、合唱等节目。

智利天主教大学孔子学院成立于2009年5月，开设多类中文和中国文化课程，累计学员超过8500人，各类文化活动受众超过30万人次，约200名学生通过冬令营、孔院奖学金、中国政府奖学金等项目赴华学习和短期交流。2018年，天主教大学孔子学院获得“全球先进孔子学院”称号。（张笑然 尹南）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)