中国代表要求从根源上解决保护平民问题

中国常驻联合国代表马朝旭23日在安理会关于武装冲突中保护平民问题公开辩论会上发言，要求加强冲突的预防，从根源上解决保护平民问题。

他说，今年恰逢《日内瓦公约》通过70周年和安理会确立武装冲突中保护平民议程20周年。但是，平民仍然是战争和武装冲突中首当其冲的受害者，占冲突伤亡人员中的绝大多数。当前，国际安全形势依然严峻。一些地区武装冲突持续，造成大量平民伤亡。应采取务实、有效措施，保障冲突中的平民安全。

他说，预防冲突发生，减少和解决冲突，以和平方式解决争端，是保护平民最有效的方式。安理会应切实履行维护国际和平与安全的首要职责，通过促进对话协商和政治谈判化解冲突，使平民免受战乱之苦。要反对动辄使用武力或以武力相威胁，反对强权政治和霸凌主义。国际社会应树立共同、综合、合作、可持续的安全观，构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，打造一个持久和平与普遍安全的世界。应树立人类命运共同体意识，倡导共商、共建、共享的全球治理理念，努力营造和平稳定的国际环境。

他说，根据国际法和安理会有关决议，当事国政府和冲突各方要承担保护平民的责任。各国政府对保护本国平民负有首要责任，其作用不可替代。国际社会应该提供建设性帮助，尊重当事国主权。冲突各方的行为受到国际法和安理会决议的约束。在冲突不可避免的情况下，应尽量避免伤及无辜平民，防止滥用武力或不计人道后果的行为，避免非对称性使用武力或在人口密集区使用大面积爆炸性武器。严禁利用攻击平民获得军事优势，对武装冲突中威胁或攻击平民等违反国际人道法的行为，应依法进行调查和惩处。

他说，联合国维和行动应严格遵循安理会授权，切实履行保护平民职责。应加强国际反恐合作，坚决打击恐怖分子危害平民安全的行为。应加大对受武装冲突影响平民的人道援助。人道机构应秉承中立、公正、独立的基本原则，避免卷入冲突。应加强对人道工作者、医护人员和设施以及妇女、儿童、难民和流离失所者等特定弱势群体的保护。

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