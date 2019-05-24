美日又要“秀恩爱” 表面文章难弥分歧

美国总统特朗普将于5月25日至28日访问日本。继日本首相安倍晋三4月底访美之后，美日领导人将再次大秀私人亲密关系和国家同盟关系。

分析人士认为，特朗普此次访日象征意义大于实际意义，两国目前在贸易等问题上的分歧短期内难以弥合。

日程丰富示亲密

美方官员在特朗普的行前吹风会上说，特朗普此行主要目的是会见日本新天皇德仁，他将成为新天皇会见的首位外国元首。特朗普还将与安倍晋三举行双边会谈、共同会见记者并一起观看相扑比赛。此外，特朗普将到美国海军第七舰队总部所在地横须贺港探望美军士兵，并就美日同盟关系发表演讲。

媒体报道说，特朗普还将与安倍打高尔夫球并视察日本海上自卫队“加贺”号直升机驱逐舰。

美国斯坦福大学东亚问题专家丹尼尔·斯奈德认为，安倍将特朗普的访问行程安排得“非常得当”，他了解特朗普作为大国领导人所需要的形象并且熟谙其喜好。

安倍4月底刚刚访美并与特朗普举行会晤，而美日领导人在未来一段时间仍有频繁接触的机会。特朗普6月底将赴日本出席二十国集团领导人大阪峰会，两国领导人在8月法国举行的七国集团峰会上或许还有机会见面。

美国智库战略与国际问题研究中心高级研究员尼古拉斯·塞切尼认为，由于美日领导人接下来仍有机会见面，特朗普此次访日或许不会有太多实质成果，双方更希望向外界展示牢固的国家同盟关系以及两人间紧密的个人关系。

严重分歧难弥合

分析人士认为，美日关系虽然看起来和谐稳定，但两国间的严重分歧仍难以弥合。

美日目前的主要分歧集中在经贸领域。美方官员在吹风会上特意提到经贸问题并非特朗普访日的主要议题，这从侧面说明双方经贸谈判僵局难以突破。

特朗普就任后，美方退出美、日等国达成的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），美方寻求与日方签订双边贸易协定。美日两国代表4月15日正式启动双边贸易协定谈判，日前在华盛顿举行的磋商中，双方围绕农产品及汽车等工业产品关税问题争执不下。

美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）导致美国农产品在日本市场丧失竞争力，美方要求日方降低美国农产品关税。同时，美政府以“国家安全”为由，威胁将日本汽车及零部件进口关税上调至25%。

《日经亚洲评论》认为，美国征收高额关税将对日本汽车业造成“毁灭性”打击。同时，农业一直以来受到日本政府保护，降低美国农产品关税将损害日本农业和农民利益，日本国内对此反对呼声极高。

分析人士认为，日本国会参议院选举将在7月举行，为选情考虑，安倍将在关税问题上十分谨慎。

美国战略与国际问题研究中心亚洲经济专家马修·古德曼认为，不能对双方在关税问题上取得重大进展抱有过高期望，安倍在参议院选举前做出让步的可能性不大。

此外，日美在军费问题上的分歧也尚未得到彻底解决。美国外交学会日本问题专家希拉·史密斯认为，驻日美军费用分担问题将给美日关系带来变数。明年美日将就下一个五年的军费分担问题展开谈判，鉴于美韩今年在军费分担谈判中的纠葛以及明年的美国总统选举，美日谈判会变得更加复杂。（刘品然 许缘 刘晨）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)