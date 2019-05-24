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博茨瓦纳取消大象狩猎禁令

2019年05月24日13:29  来源：新华网
 

　　博茨瓦纳政府23日宣布取消大象狩猎禁令，将实施严格控制的狩猎。

　　博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长基措·莫凯拉在23日下午召开的发布会上说，经过与所有相关方的磋商，政府决定取消大象狩猎禁令。

　　关于取消大象狩猎禁令后的计划，莫凯拉说，狩猎将被严格控制在小范围内，每年允许捕猎的大象不能超过400头。

　　据2018年大象数量普查的数据显示，博茨瓦纳是非洲大象数量最多的国家，拥有超过13万头大象。

　　在博茨瓦纳，大象在找寻食物或水源时时常会踩踏、毁坏当地农户的庄稼，引发大象与农户之间的冲突，甚至有当地民众遭到大象袭击而死亡。莫凯拉表示，人类与大象之间的冲突日益增长，已影响民众的生存。

　　大象狩猎禁令由博茨瓦纳前总统伊恩·卡马发起，2014年开始生效。（记者杨孟曦）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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