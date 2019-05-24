综述：日本专家认为中国经济发展前景可期

日本多位经济学家和业界人士近日表示，尽管外部不确定性增多，但中国经济拥有应对风险的能力，发展前景可期。

日本经济学家田代秀敏认为，从中长期来看，复杂严峻的外部环境对中国经济的负面影响不大。中国经济拥有抵御风险的潜在增长力。

田代秀敏表示，主要原因有两个：一是中国的技术优势。伴随5G时代到来，中国积累起来的技术能力将有更多用武之地，全球构建5G的需求有望进一步推动中国经济的发展；二是中国将出现新的人口红利。中国政府近期发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》，将推动1亿非户籍人口在城市落户。伴随城市人口增加，对基础设施建设、住宅、电器等都会产生巨大的新需求，进而推动中国经济发展。

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之认为，中国经济的成长性以及庞大的市场规模被包括美国在内的世界企业所看好，中国继续扩大对外开放也为抵御外部风险提供了保障。

日本机床工业会专务理事天野正义认为，中国稳定的经济政策正在改善投资者心理。日本丸红（中国）有限公司经济调查总监铃木贵元也表示，中国拥有多样化的市场需求，且生产要素及产品更替循环顺畅，这些都令中国经济韧性不断加强，经济前景值得期待。

日本松下公司今年4月宣布成立中国·东北亚公司，借以加强物联网家电在中国的研发。公司总代表本间哲朗说，中国创新正在崛起，相关产品的市场规模和前景乐观。（钱铮 刘春燕）

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