新华社北京5月23日电 综述：喜看文明百花园群芳竞艳

新华社记者

开启穿越时空的文明对话，讲述交流互鉴的生动故事。乘亚洲文明对话大会的东风，人们得以与亚洲文明亲密接触——亚洲文化嘉年华及文明巡游、文明联展、美食节、文化展演、影视周等亚洲文明周一系列丰富多彩的活动，定格了文明交流互鉴的一帧帧美好画面。

彰显亚洲风采

难忘5月15日夜晚。亚洲文化嘉年华在“鸟巢”上演，来自世界各国的8000多名演职人员献上各具特色的歌舞表演，生动诠释亚洲文明“各美其美、美美与共”。

当晚，世界各地的网友们在社交媒体上观看嘉年华直播，并留言互动：“亚洲文化是如此生机勃勃、充满活力！喜欢这些服装和音乐，中国好样的！”

16日起，亚洲文明周系列活动陆续展开。

在北京奥林匹克公园，亚洲文明巡游团精彩亮相。韩国、斯里兰卡、印度等国演员盛装出席，有人跳舞，有人表演杂技，有人放声歌唱，广大民众也乐在其中，掌声、欢呼声和音乐声交织成一片亚洲文明亲密共融的欢乐海洋。

在国家博物馆，“大美亚细亚——亚洲文明展”展厅门口处的《布施锡兰山佛寺碑》复制品，向人们诉说着郑和第二次下西洋时的故事，碑上刻着的泰米尔文、波斯文和中文，可谓中国与斯里兰卡百年友谊的见证。来自49个国家的400多件珍贵文物汇聚在此，与众多参观者共赴一场穿越时空的文明之约。

柬埔寨王国政府文化艺术部相关负责人表示，我们很自豪柬埔寨的10件珍贵文物能和中国还有其他亚洲国家的文物一道展出，这也体现了亚洲各国彼此之间的团结。

深入交流交融

第十九届“相约北京”艺术节与亚洲文化展演相结合，通过音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式，全方位呈现亚洲文明多样性，促进亚洲不同文明交流互鉴。

14日晚，来自韩国、菲律宾、中国的艺术家同场献技，带来《亚洲芭蕾之夜》。“亚洲芭蕾舞团各具特色，演出既体现了亚洲艺术家的融合，同时又展示了他们在古典、民族和现代风格上的表现力度。”中央芭蕾舞团副团长王全兴说。

18日晚，《共同家园》在北大百年讲堂上演，上海民族乐团创新性地把中国民族音乐与现代西方音乐等世界音乐元素，民族乐器与塔布拉鼓、锡笛、吉他等世界民族乐器有机融合，带领观众聆听人类起源及其文明发展，阐述携手共建地球家园的美好愿景。

16日开始，亚洲美食节在北京、杭州、成都、广州四地同步举办，来自泰国、以色列、巴基斯坦、韩国、新加坡等国家和地区的美食爱好者和参展代表展示着多彩亚洲饮食文化，并以美食绘制覆盖亚洲的文化旅游地图。

冒雨赶来品尝美食的杭州市民，让日本寿司料理专家榊明生深深感受到人们对美食的热情。在这里，不同国家的饮食文化找到了渊源和共性。榊明生带领团队，用不同种类和外形的寿司组成了一幅“九龙壁”：“龙是中国文化象征，在日本也很受欢迎，将龙和日本寿司结合，寓意着中日友好。”

合作走深走实

2018年，中国国内居民出境超过1.6亿人次，入境游客超过1.4亿人次，这是促进中外文明交流互鉴的重要力量。

“中国愿同各国实施亚洲旅游促进计划，为促进亚洲经济发展、增进亚洲人民友谊贡献更大力量。”亚洲文明对话大会开幕式上，中国传递出积极信号，并很快获得响应。泰国前副总理比尼·乍鲁颂巴表示，泰中两国在文化和旅游合作方面有着深厚的基础，泰中将通过文旅合作推进民心相通，进一步加强共建“一带一路”合作，实现区域高质量发展，构筑亚洲命运共同体。

16日，亚洲文化旅游展在全国农业展览馆亮相，以专题展示、文化表演、旅行商大会、文旅产品洽谈、世界遗产影像展示及主宾国、主题市推介等形式，集中呈现中国与亚洲国家文化旅游产业发展的最新成果，并推动亚洲文化和旅游产业在更深层次、更宽领域的交流与合作。

亚洲文明对话大会为促进亚洲及世界各国文明开展平等对话、交流互鉴、相互启迪提供了一个新的平台。在这个平台上，各种形式的合作走深走实，为推动文明交流互鉴创造更好条件。

16日，亚洲影视周启动，亚洲电影展、亚洲电影制片人论坛、亚洲优秀电视节目展映互播等活动陆续展开。北京、上海、广州、成都、西安5个城市展映30多个国家的60余部优秀影片，60多家各国广电媒体机构合作展播百余部中外优秀电视剧、纪录片和动画片等节目。

从“亚洲文明全球影响力”分论坛上传来消息，《色彩中国》《天涯若比邻》《莫高窟：沙漠中的奇迹》等20部优秀中外电视合作合拍作品即将推出。

越南裔导演陈英雄期盼，更多亚洲电影人可以在继承各个国家文化传统的基础上，对其他文化做更好的探索，并用更精确的电影语言去表现共通的亚洲文化与意识。（记者周玮、张漫子、丁小溪、黄玥）

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