英媒：梅的首相之路已到尽头

因拒绝提交首相特雷莎·梅提出的新版“脱欧”协议草案，当地时间5月22日晚，英国议会下院领袖、政府重要阁僚安德烈娅·利德索姆宣布辞职。“脱欧”协议面临一片唱衰声，党内重量级议员先后辞职……面对一浪高过一浪的辞职呼声，英国媒体认为，特雷莎·梅将在未来几天内交出首相之位。

据《泰晤士报》透露，英国首相特雷莎·梅预计将于24日宣布辞职。

利德索姆属于执政党保守党内坚定支持“脱欧”一派，原定23日向议会提交旨在赋予“脱欧”协议法律效力的《退出协议法案》，以便议员们在6月3日开始的一周审议和表决这份文件。

但利德索姆22日晚致信首相说“不再相信我们的方法能实现”2016年全体公民投票结果，即英国“脱欧”。她认为梅提出的二次公投方案将导致英国社会严重分裂，因而“不支持政府有意促成这一让步”。因此利德索姆表示，无法向议会提交自己不认可的《退出协议法案》。

据英国媒体统计，利德索姆已经是特雷莎·梅担任首相以来，第36位请辞的保守党官员，其中21人公开表示是因为在“脱欧”问题上的分歧而辞职。

利德索姆最亲密的战友之一、保守党议员蒂姆·劳顿告诉《卫报》，利德索姆的辞职对现任政府来说是一个巨大的损失。利德索姆曾为“脱欧”谈判付出颇多，也希望能成功“脱欧”，但首相的最新版“脱欧”协议中关于二次公决与关税同盟的提议，让她不得不作出辞职的决定。

对于利德索姆的请辞，特雷莎·梅回应时感谢她的“激情、动力和忠诚”，对她的辞职表示“遗憾”和“失望”，但不认同利德索姆对政府策略所作评价，坚称将致力于实现民众以公投方式作出的“脱欧”决定。

值得一提的是，在2016年前首相卡梅伦辞职后，利德索姆曾是特雷莎·梅竞争首相位子的一大劲敌，但为了给梅铺平通往唐宁街10号的道路，她宣布退出竞争，随后担任下议院领袖一职。

因此人们纷纷猜测，这一次，利德索姆将为首相位子而战。此前她确实曾表示，将在特雷莎·梅辞职后考虑是否竞选英国首相。

在特雷莎·梅21日公布新版“脱欧”协议草案后，越来越多的保守党议员纷纷向她施压，要求梅尽快辞职。

“特雷莎·梅是时候下台了，而且不能拖延。她必须在周四的欧洲议会选举后宣布辞职。”保守党议员、议会外交委员会主席汤姆·图根达特23日在英国《金融时报》上写道。他认为，特雷莎·梅的新版“脱欧”协议激怒了反对二次公投的“疑欧论”保守党议员。

《每日邮报》22日称，特雷莎·梅的首相之路已经走到了尽头。《泰晤士报》则透露，梅预计将在24日会见保守党“1922委员会”主席布雷迪后，宣布辞职的决定。

监督党首竞争的保守党议员组织“1922委员会”22日下午召开会议，商讨是否修改规则，提前对特雷莎·梅发起不信任投票。

据英国广播公司报道，委员会成员当天就是否修改规则进行了投票并封存表决结果。如果特雷莎·梅不同意6月10日以前辞职，委员会就公布表决结果。

这早已不是特雷莎·梅第一次面临被逼宫的形势了。去年，因为不满与欧盟达成的“脱欧”协议，保守党内部曾对她发起不信任投票。那一次梅涉险过关。而这一次，随着“脱欧”之路愈发不明朗，英国社会愈发分裂，特雷莎·梅似乎难逃英国史上最短命首相的命运了。（记者 吴雨伦）

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