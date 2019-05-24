摩洛哥今年已拦截3万多名非法移民

摩洛哥政府发言人穆斯塔法·哈勒菲23日说，2019年至今，摩洛哥相关部门已拦截超过3万名非法移民。
哈勒菲当天在新闻发布会上说，摩洛哥在拦截非法移民和打击偷渡团伙等方面做出了“巨大努力”，相关部门着重打击了活跃在摩洛哥和西班牙之间的偷渡组织。他说，2018年摩洛哥相关部门共拦截超过8万名非法移民。
哈勒菲说，摩洛哥在打击非法移民的同时秉承人道主义原则，加强了对海上受困非法移民的搜救工作。此外，摩洛哥政府也在积极践行联合国《移民问题全球契约》。
《移民问题全球契约》是首份涵盖移民驱动因素、合法渠道、打击贩运和走私以及移民回归等多个方面的综合性政府间协议。（记者陈斌杰）
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