叙政府军挫败极端组织大规模攻击 毙敌150余人

极端组织“征服阵线”22日动用重型武器，在叙利亚北部向叙利亚政府军发动3次大规模进攻并袭击俄军基地，最终遭挫败。

俄罗斯国防部说，“征服阵线”21日晚开始在伊德利卜省南部与哈马省北部交界地带发动大规模进攻；22日早晨在纳布达赫村向政府军发动3次大规模攻势，出动500名武装人员、7辆坦克、4辆装甲战车、大约30辆配备重机枪的汽车和2辆自杀式攻击汽车。

叙利亚政府军22日击退进攻，击毙超过150名武装人员，击毁3辆坦克、24辆武装汽车和2辆自杀式攻击汽车。

俄国防部同时说，“征服阵线”22日向毗邻伊德利卜的拉塔基亚省俄军迈赫米姆空军基地发射17枚火箭弹，其中9枚被俄军防空部队拦截，另外8枚没能飞行至基地。

“征服阵线”19日向这座基地发射6枚火箭弹，都遭拦截。

伊德利卜省是极端武装和叙利亚反对派在叙利亚境内最后一块主要地盘。叙利亚政府军上月底开始在伊德利卜省南部和哈马省北部发起军事行动。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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