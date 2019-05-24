美议员指责特朗普欲向沙特军售 炸弹或用于也门

美国国会参议员克里斯·墨菲22日说，总统唐纳德·特朗普领导的政府打算利用与伊朗的紧张关系，绕过国会向伊朗的地区对手沙特阿拉伯出售一批炸弹。

墨菲当天在社交媒体“推特”写道：“我听说特朗普可能利用《武器出口控制法》一项不为人知的漏洞，向沙特出售炸弹（用于也门战场），这样可以防止国会否决。这件事可能这周发生。”

路透社报道，美国出口武器一般须经过国会参众两院外交委员会批准。自从沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害，加之沙特主导的多国联军在也门的行动招致争议，美国国会暂时冻结向沙特出售攻击性武器，只允许出口防御性武器。

暂时不清楚墨菲所说的炸弹具体属于哪一种类型，也不清楚这项军售的其他细节。美国国务院和白宫没有作出回应。

按照路透社的说法，美国《武器出口控制法》规定，如果国家处于紧急状态下，总统可以不经过国会评估，批准武器出口。

今年2月，为绕过国会筹集沿美国与墨西哥边境建造“隔离墙”所需资金，特朗普宣布美国南部边境进入“国家紧急状态”。国会参众两院随后通过决议，叫停“国家紧急状态”，被特朗普动用总统否决权予以扼杀。（王宏彬）【新华社微特稿】

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