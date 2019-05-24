美国联邦航空局：波音737 MAX系列客机暂难复飞

继两起致命空难以后，美国波音737 MAX系列客机今年3月起由多个国家和地区的民航管理机构下令停飞，全球众多航空运营商的业务受到影响。

当媒体询问这一系列客机何时可以复飞，美国联邦航空局官员22日答复，仍在商讨软件修复、飞行员训练项目等事宜，审批复飞一事“不受限于特定时间表”。

【短期难复飞】

美国联邦航空局副局长丹·埃尔韦尔22日告诉媒体记者，正在与波音公司磋商补救措施，“这是一个不断交换意见的过程，直到把一切细节都敲定。需要多长时间能办好，就耗费多长时间。我们不受限于特定时间表”。

埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8客机3月10日起飞大约6分钟后坠毁，157人遇难；印度尼西亚狮子航空公司一架同型号客机去年10月29日起飞10多分钟后坠毁，189名乘客和机组人员遇难。

多方调查显示，客机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)失误启动，可能导致这两起空难。包括美国在内，多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。

停飞导致全球诸多航线受影响。以美国航空运营商为例，联合航空公司的一些航线停飞至7月，美国航空公司、西南航空公司的相关航线则停飞至8月。

当媒体记者询问737 MAX系列客机是否有望8月复飞，埃尔韦尔拒绝直接回答。

“如果你问的是10月能否复飞，我都不敢给你准话，因为我们尚未确定飞行员训练项目的调整方案，”埃尔韦尔说，“如果要耗费一年才能万事俱备、使我们有信心批准客机复飞，那么就花上一年好了。”

他披露，联邦航空局仍在等待波音正式递交软件升级方案，随后加以审批。

【各自有想法】

美国联邦航空局23日与超过30个国家和地区的航空监管部门举行会议，包括欧洲联盟、巴西和加拿大，主要讨论737 MAX系列客机软件修复、新飞行员训练项目等议题，以便确定客机复飞事宜。

围绕复飞标准，各国航空监管部门与美国方面意见不同。

加拿大交通部长马克·加尔诺4月说，飞行员执飞737 MAX系列客机前应该接受模拟器训练、而非仅仅上完电脑课程。

欧盟和加拿大22日说，就算美方批准737 MAX系列客机复飞，如果审批过程不能充分打消他们的疑虑，欧盟和加拿大不会贸然跟风，而会各自评估后再决定是否允许这一系列客机复飞。

欧洲航空安全局22日说，美国联邦航空局批准737 MAX系列客机复飞后，欧洲航空安全局将额外作一次独立评估，然后确定欧盟方面是否允许客机复飞。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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