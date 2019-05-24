美日韩澳首次在西太平洋海域举行联合军事演习

美国、日本、韩国、澳大利亚23日首次在西太平洋海域举行海上联合军事演习，代号“太平洋先锋”。

演习海域位于美国关岛附近，持续6天。美国海军第七舰队在一份声明中说，四国派出3000多名水兵参加演习。

美国海军出动第七舰队旗舰“蓝岭”号两栖指挥舰、“安蒂塔姆”号巡洋舰等5艘战舰和多架战机、海上巡逻机。日本海上自卫队派出“有明”号和“朝日”号驱逐舰，韩国海军派出“王建”号驱逐舰，澳大利亚派了两艘护卫舰。

韩联社报道，这是韩日自去年12月发生“雷达锁定”争议以来首次参加联合军演。美方希望借助邀请韩日参加军演修复这两个国家之间的双边关系。一名韩国政府官员说，韩日参加联合军演释放双边关系得以修复、双边军事交流恢复的信号。

韩国“广开土大王”号驱逐舰去年12月20日在日本海救援一艘朝鲜籍遇险渔船，日本海上自卫队一架兼具反潜和反舰作战功能的P—1型巡逻机飞临现场。日方指认韩方驱逐舰用火控雷达锁定日方飞机，韩方否认，指认日方飞机作威胁性低空飞行。（王逸君）【新华社微特稿】

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