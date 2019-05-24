商务部：若美方要继续谈，就应拿出诚意，纠正错误做法

新华社北京5月23日电（记者于佳欣）针对有记者提问中美双方近期是否有谈判计划，商务部新闻发言人高峰23日表示，中方对于谈判的立场始终是明确的。如果美方想要继续谈，就应该拿出诚意，纠正错误做法。
高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。近日，美方不断挥舞加征关税大棒，并对华为等中国高科技企业实施出口管制和打压。
高峰说，近来，美方单方面不断升级贸易摩擦，各种动作不断，致使中美经贸磋商严重受挫。
“只有在平等相待、相互尊重的基础上，磋商才有可能继续。”他说，合作有原则，谈判有底线，中方在重大原则问题上决不让步。
高峰还表示，最近美方的一系列错误做法导致经贸摩擦明显升级，不仅严重损害中美两国企业和消费者的利益，也将对全球经济产生衰退性影响。
日前，经济合作与发展组织（OECD）下调了对全球经济增速的预期，认为贸易紧张局势已对全球经济增长造成拖累，而且将继续威胁投资和增长。国际社会对此普遍感到担忧。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】