商务部：若美方要继续谈，就应拿出诚意，纠正错误做法

新华社北京5月23日电（记者于佳欣）针对有记者提问中美双方近期是否有谈判计划，商务部新闻发言人高峰23日表示，中方对于谈判的立场始终是明确的。如果美方想要继续谈，就应该拿出诚意，纠正错误做法。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。近日，美方不断挥舞加征关税大棒，并对华为等中国高科技企业实施出口管制和打压。

高峰说，近来，美方单方面不断升级贸易摩擦，各种动作不断，致使中美经贸磋商严重受挫。

“只有在平等相待、相互尊重的基础上，磋商才有可能继续。”他说，合作有原则，谈判有底线，中方在重大原则问题上决不让步。

高峰还表示，最近美方的一系列错误做法导致经贸摩擦明显升级，不仅严重损害中美两国企业和消费者的利益，也将对全球经济产生衰退性影响。

日前，经济合作与发展组织（OECD）下调了对全球经济增速的预期，认为贸易紧张局势已对全球经济增长造成拖累，而且将继续威胁投资和增长。国际社会对此普遍感到担忧。

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