王勇赴俄罗斯举行“长江—伏尔加河”地方合作理事会第三次会议

本报俄罗斯切博克萨雷5月23日电 （记者吴焰、屈佩）23日，国务委员王勇与俄总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫，在俄罗斯切博克萨雷市，共同举行中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会第三次会议。

王勇表示，今年是中俄建交70周年，也是两国地方合作交流年收官之年。双方要落实好习近平主席和普京总统关于推进地方合作的共识，梳理两地区合作进展，明确下阶段工作重点，为两国地方合作交流年积累更多成果，让地方合作成为中俄关系的有生力量和新增长点。

卡马罗夫说，“伏尔加河—长江”地区合作模式独树一帜，经贸、投资、人文等各领域合作成果丰硕，为俄中全面战略协作伙伴关系发展提供了助力。俄方愿与中方共同努力，继续深化两地区合作交流，打造更多务实合作成果。

双方积极评价理事会机制为推动两地区乃至两国合作所发挥的重要作用，一致同意以本次会议为新起点，加强沟通协调，完善机制建设，畅通交流渠道，推动合作进入更加快速高质发展的轨道。

王勇和卡马罗夫共同签署会议纪要，见证两地区地方政府签署多项合作文件，并共同出席“长江—伏尔加河”高校联盟论坛。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 03 版）

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