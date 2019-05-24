共绘多彩文明的美好画卷（国际论坛）

18岁时，我第一次来到中国，深深为中国文化所吸引。孝、尊重他人、友朋、育人等，在许多方面，我感受到中国文化同西方个人主义不一样的精神内核。在学习中国哲学知识的过程中，我有中国师父；成为老师，站在北京大学课堂上，我有家庭的感觉，学生尊称我和妻子为师父、师母。我对中国文化感兴趣，不仅仅是因为《论语》《大学》《中庸》《淮南子》这些精彩非凡的书籍，更是因为几十年来我所接触到的人。

在我的认识中，中国文化尊崇“和而不同”，重视家庭，重视合作。我作为一个“老外”，来北大用英文教授中国哲学，这正是交流互鉴精神的体现。我在未名湖畔看到，前来参观的中国家长鼓励孩子好好学习，这正是中国家庭精神的折射。中国古语说，“己欲立而立人，己欲达而达人”，中华文明倡导的不是我赢你输的零和游戏，而是大家一起合作，实现共赢。绵延5000多年的中华文明，始终一脉相承，代代相传，并在与其他文明交流互鉴中得到不断丰富与发展，这种延续性与包容性，是“和”思想的深刻体现。

环顾世界，我们正面临着许多深层次挑战。一方面，科技的进步、经济的发展，使现代生活变得更加舒适方便，使更多的人免于疾病与饥饿。另一方面，气候变化、环境破坏、恐怖主义、贫困问题等，仍在影响很多人。其中任何一个问题，都不能由某一方单独解决，必须由整个国际社会，协同一致地共同应对。在这一背景下，我认为中国文化所倡导的合作共赢精神，显得尤为重要。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。亚洲文明对话大会在北京举办，这无疑是一次促进文明沟通与交流的重要会议。在这次大会上，我有幸主持“维护文明多样性”分论坛的一场研讨会，与来自中国、伊朗、印度、哈萨克斯坦等国的学者相互交流。这是一次重要的学习机会。

亚洲地区文明灿烂丰富，无数璀璨的文明之花在亚洲竞相绽放。维护文明多样性，最好的办法是保持交流。对一个文明的最好维护与保护，是认识它、了解它。亚洲文明对话大会为不同文明搭建展示和沟通的大平台，无疑有助于维护文明多样性，共绘多彩文明的美好画卷。

贝多芬的美妙音乐，成为全世界人民的文化财富。在阅读《中庸》一书时，我发现书中的语言和论述的节奏，就像贝多芬音乐的节奏一样优美。我想，任何一种文化，只要是精彩的，就可以成为全世界的。在亚洲文明对话大会上，我们看到了亚洲各地精彩文化的集中呈现。

（作者为世界著名中西比较哲学家、北京大学哲学系人文讲席教授）

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 03 版）

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