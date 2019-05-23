降雨减少致悉尼严重干旱 政府拟实施“限水令”

据澳大利亚《星岛日报》23日报道，悉尼今年4月至5月很可能迎来160年来第二干旱的时期，水坝的蓄水量跌落将近一半。按目前形势，悉尼可能在10星期后限制用水。新南威尔士州政府正研究收紧“限水令”，使它较以往更严格。

资料图：悉尼海滩。 中新社记者 陶社兰 摄

报道称，新南威尔士州政府内阁27日将审查限水计划，以回应目前干旱天气下水坝水位急速下降的情况。

澳大利亚气象局(BoM)表示，新南威尔士州大部分地区过去两年降雨量远低于平均水平，而悉尼在今年4月至5月非常干旱，如无意外将成为160年来第二干旱时期。

新南威尔士州水务部长培菲(Melinda Pavey)表示：“按目前的消耗水平和干旱情况，悉尼如果再不下雨，不久后就会正式限水。”

新南威尔士州水务部称，截至23日，悉尼水坝的水位跌至53.8%。根据目前的下跌速度，约10星期内便会跌破一半，届时政府便会实施第一阶段“限水令”，同时开始计划第二阶段的淡化海水措施。

本月初召开的一场水资源业界会议中，参会者提出人们应避免在早上10时至下午4时在花园淋水，以免水分蒸发流失，并建议安装触发式洒水器。

但新南威尔士大学土木及环境工程系的教授斯图亚特·汗(Stuart Khan)表示，公众在过去数年的旱季中，已改变了很多用水行为，之后再改变的空间不大。

目前，悉尼人平均每日的用水量为200升，少于干旱前的250升。今年前4个月的用水需求为2090亿升，较去年同期的1920亿升减少8%。悉尼水务局说，这显示人们已在努力减少用水。

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