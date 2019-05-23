2030年全球恐仍有6.5亿人无电可用 撒哈拉以南最缺电

据台湾“中央社”报道，当地时间5月22日，一份新发布的报告指出，世界范围内，无电可用的人数已经减少，但这仍不足以达成全球发展目标。报告显示，到2030年，全球仍将有6.5亿人仍无电可用，当中90%的人是住在撒哈拉沙漠以南地区。

据报道，这份由世界银行和其他国际组织共同进行的报告指出，降低烹调食物产生的污染及提升再生能源在热能和交通运输上使用，也大幅落后世界各国在2015年设下的目标。

共同制作报告的国际能源总署署长比罗尔表示，研究结果显示，必须采取行动。

比罗尔在声明中说：“我特别忧心的是全球部分地区严重缺乏取得可靠、现代和永续能源的途径，尤其非洲撒哈拉沙漠以南地区，这是我们必须加强努力的区域。”

不过，该报告也指出，全球范围内无电可用的人已在减少。截至2017年，全球约89%的地区有电可用，2010年则是83%，近来明显进步的是孟加拉国、肯尼亚和缅甸。

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