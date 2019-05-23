不满民主党调查 特朗普中断基建磋商

由于不满国会民主党对其进行调查，美国总统特朗普22日中断与民主党高层在白宫的会晤，双方原定就一项基建计划进行磋商。

双方当天只进行了简短会晤。特朗普在随后召开的临时记者会上说，如果民主党想继续就基建议题展开对话，就必须停止对他进行调查。

众议院议长、民主党人佩洛西等出席了同特朗普的会晤。她在返回国会后说，特朗普放弃了与民主党合作解决美国基建问题的机会。

当天早些时候，佩洛西在出席公开活动时说，她认为特朗普隐瞒了某些情况，这或是可招致弹劾的行为。这一表态成为特朗普叫停双方会晤的导火索。

由特别检察官米勒主持的“通俄”调查于今年3月结束。据日前公布的删节版调查报告，没有证据显示特朗普竞选团队“通俄”。至于特朗普是否妨碍司法，报告未得出明确结论，司法部长巴尔等据报告内容裁定，指控特朗普“证据不足”。

尽管特朗普及其政治同僚反复强调米勒报告证明了他无罪，但在民主党看来，无论是报告内容还是巴尔处理和发布报告的方式均存在疑问，众议院司法委员会因此继续展开调查，引起白宫强烈抵制。

此外，众议院下属数个委员会正在寻求调阅特朗普过去数年的纳税单。（记者孙丁 徐剑梅）

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