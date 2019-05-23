“八大行动”在中非共和国落地开花

2018年中非合作论坛北京峰会成功举办以来，中国和中非共和国双边合作迈进“快车道”，两国政治互信日益增强，各层次人员往来更加密切，多领域务实合作有序推进。“八大行动”在中非落地生根、开花结果。

在中非合作论坛北京峰会上，中方提出未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”：产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动、绿色发展行动、能力建设行动、健康卫生行动、人文交流行动、和平安全行动。

博纳旺蒂尔·于尔里克是中非共和国总统府的一名警卫。每次执行任务时，于尔里克都会在胸前佩戴印有“柯多凯”的中文名牌，这是中国教官柯多凯送给他的礼物。

中非历经战乱，“八大行动”中的和平安全行动契合该国重建警宪力量的迫切需要。2018年11月，福建警察学院教官组抵达中非首都班吉，对中非总统卫队进行培训，为两国安全合作开辟新领域。培训期间，教官组克服缺水少电、蚊虫肆虐、器材匮乏等困难，和学员一起摸爬滚打，手把手指导每一个技术动作，为学员打下坚实技能基础，双方也建立了深厚感情。

于尔里克说：“我非常自豪能有一名中国师傅，我希望所有人都能知道他的名字。他真的很厉害，教会我很多技能，我永远不会忘记！”

中非总统图瓦德拉以“卓越”“高效”来评价中国教官组的工作。图瓦德拉说，2018年9月两国元首会见后，仅仅两个多月，双边安全合作就取得新进展，速度之快、效果之好，令中非方对两国未来各领域务实合作充满信心。

2019年3月，年过古稀的福建农林大学教授林占熺率领工作组到访班吉，实施中国援中非菌草技术项目。通过林占熺发明的“以草代木”的养菇技术，可以从根本上解决发展菌业需大量砍树的“菌林矛盾”。该技术已推广至海外十多个国家，取得显著经济和社会效益，菌草也因此被受惠民众誉为“神草”。中非内地不时爆发饥荒，中国“神草”的到来，落实了中非产业促进行动，为提高中非粮食安全提供了中国方案。

访问期间，工作组举办了菌草技术研讨会，展示了近期在班吉培育出的多个菌菇品种，并现场烹饪。图瓦德拉品尝后赞不绝口，表示期待更多中非民众在未来品尝到两国菌草合作的成果。研讨会后，工作组来到中非农业研究所和班吉大学，实地向科研工作者和一线农户传授菌草种植方法，受到当地民众热烈欢迎，培训时长和受训人数远超预期。

同在3月，在中国驻中非共和国使馆的提议和支持下，中非政府发起全国抗疟运动。启动仪式在班吉以北20公里一个村庄举行。图瓦德拉和中国驻中非大使陈栋出席了仪式，并向当地政府和医疗机构代表移交抗疟物资。

推动中非全国抗疟运动的想法，缘于陈栋的一次调研。他在当地村庄得知一周内该村已有3名儿童因疟疾死亡，深受触动。而中国医疗队的抽样统计显示，当地恶性疟疾患病率达48.4%，其中10岁以下儿童患病率更高达92.3%。陈栋建议中非政府开展全国抗疟运动，把中国援助的抗疟药品尽可能发放到每一名需要救治的中非民众手中，更好落实中非健康卫生行动。这一建议得到中非政府全力支持。继3月启动仪式后，中非全国抗疟运动稳步推进。

中非卫生和人口部长皮埃尔·索姆塞表示，中方以实际行动帮助中非人民消除疟疾，中非方切实感受到两国正在结成更加紧密的命运共同体。（新华社记者乔本孝 梁波）

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