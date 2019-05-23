北马其顿呼吁尽快启动入盟谈判

北马其顿外长迪米特罗夫22日对欧盟轮值主席国罗马尼亚进行访问时，呼吁欧盟尽快与北马其顿启动关于加入欧盟的谈判。

迪米特罗夫当天与罗马尼亚外长梅莱什卡努会谈后举行新闻发布会说，北马其顿已解决与所有邻国关系的问题，并将加强国内机构管理和法制建设。他提醒欧盟应履行今年6月开始北马其顿入盟谈判的承诺。

梅莱什卡努在发布会上重申罗马尼亚支持欧盟进一步扩大的立场。他说，他与迪米特罗夫当天签署了关于欧洲一体化领域的合作备忘录，两国外长一致同意加强两国在政治外交领域的合作以及其他领域的合作。

马其顿1991年脱离南斯拉夫独立，定宪法国名为“马其顿共和国”。希腊方面认为，这一国名暗示马其顿对希腊马其顿省有领土和文化遗产要求。因国名争议，作为欧盟和北约成员的希腊反对马其顿加入欧盟和北约。

去年6月，马其顿与希腊两国政府达成协议，以马其顿更名为“北马其顿共和国”作为希腊同意其加入欧盟和北约的条件。两国议会随后分别批准了该协议。今年2月，马其顿正式更名为“北马其顿共和国”。

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