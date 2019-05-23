【国际锐评】企图用“技术霸凌”打压中国，是痴心妄想！

继对华为公司实行出口管制“禁令”后，美方最近又污蔑中国深圳大疆创新公司生产的无人机有潜在的信息风险，并威胁要在未来几周决定是否将中国视频监控设备生产商海康威视公司列入黑名单，限制其从美国企业购买技术。在此之前，美国少数政客甚至鼓噪中国中车公司赢得纽约市新地铁设计竞赛“对美国国家安全带来威胁”，要求对此进行审查。

短短几天，美国某些政客对中国科技企业疯狂发难，看似突然，实则必然。作为全球唯一超级大国，美国虽然在科技、军事和经济方面实力超群，但其某些政客心胸却是极度狭隘，容不得别国有发展进步的正常追求，更容不得他国在某些领域超越自己。

凭借改革开放40年来的不断奋斗创新，中国目前在一些技术领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展，比如华为的5G专利数量名列全球第一，大疆无人机占据全球民用无人机70%市场份额，中车成为全球最大的客运列车制造商，海康威视的产品和解决方案被150多个国家和地区广泛应用，成为全球安防领域的佼佼者。

作为中国制造业的先进代表，华为、大疆、中车、海康威视等企业以过硬的产品质量、技术和合理的价格赢得了全球市场的认可，安全性也早已通过了包括美国在内的全球多个国家的严格审查。

如今，奉行“美国优先”的政客们，摒弃了他们曾引以为豪的公平竞争这一市场经济法则，滥用国家力量，以莫须有“罪名”对中国实施“技术霸凌”，目的就是要阻遏中国整体科技进步，维护美国的全球霸主地位；同时，也是企图借贸易战升级的背景，对中国进行极限施压。美国此举，相当于在全球产业链和价值链上降下“铁幕”，将严重阻断上下游之间的关联，对全球经济增长、人类科技进步和文明成果的共享造成深重伤害。

比如，美国对华为封堵的核心就是5G技术及其应用。这一技术对于构建万物互联、推动互联网与大数据、人工智能和实体经济的深度融合具有重大意义，需要各国加强合作、共同造福人类。但美国为一己之私，无所不用其极地对华为进行疯狂打压，不惜阻滞全球信息通信技术发展，实乃21世纪人类科技发展史上的咄咄怪事，也是人类文明进程中的一大逆流！

事实上，无论是华为还是大疆，美国某些政客给它们戴上的各种耸人听闻的所谓“国家安全隐患”等帽子，至今无一明证，纯属子虚乌有。如中国大疆无人机近些年被广泛应用于全球农业、消防、救援、保护珍稀动物等各行各业，甚至美军也是其用户，但从来没有发现过什么见不得人的勾当。如今，华盛顿的政客们对这些事实视而不见，对大疆无人机无端泼脏水，这种欲加之罪何患无辞的卑劣手段背后，不排除这是为下一步下黑手做铺垫。若果真如此，其“技术霸凌主义”可谓无孔不入。

美国政客发疯式的鲁莽行径，也令美国的不少有识之士感到荒唐。美国知名经济学家杰佛里·萨克斯直言不讳地指出，中国唯一的“错误”是拥有14亿人口。如果是拥有5000万人口的韩国，它只会被美国称赞为一个伟大发展的成功故事，事实就是这样。中国如此庞大，驳斥了美国主导世界的狂妄自大。

对在海外市场久经风雨的中国企业来说，美方掀起的这一轮“技术霸凌”行动，无疑是它们遇到的又一个挑战、又一次考验，预计短期内会受到一些影响和冲击。但是，不经历风雨怎么见彩虹？放眼未来，中国企业必将会把美方的封堵打压化为科技自立的契机和强大动力。一个在风浪中不断成长进步的中国，就是对各种形形色色“霸凌主义”最好的回击！（国际锐评评论员）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)