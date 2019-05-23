辛识平：“栽赃的把戏”蒙不了人

近日，美方再次抛出新话题，声称美国与中国曾达成一个“非常强劲的”协议，“但中方破坏了协议”。对此，我国外交部坚决怼回去：美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。事实面前，美方混淆视听的“甩锅”做法，不仅蒙不了人，反而引起各方面的质疑。

其实，栽赃嫁祸早已成为美方的惯用伎俩。贸易逆差大，就声称中国“每年从美国赚5000亿美元”，却对美国国内预算赤字过大、储蓄极度不足等真实原因视而不见。不过，现实打脸总是来得太快，在美方铆着劲儿向中国商品加征关税的2018年，美国贸易赤字创十年最高，对华贸易逆差更是“喜提”新纪录，达到4192亿美元。

再比如知识产权问题，美方矛头还是直指中国，理由也是冠冕堂皇：中国每年窃取价值数千亿美元的美国知识产权，从而重创美国的创新能力。而这些所谓“真相”的重要来源——“知识产权委员会”，本身就存在诸多疑点。它号称独立，却处处都有着美国政府的痕迹；它自诩研究范围国际化，但是机构三大目标有两项都针对并且只针对中国，这方面其“专业性”倒是很突出；它很多所谓的“最新研究”，却是直接照搬白宫和美国贸易代表办公室的报告。更有意思的是，白宫和美国贸易代表办公室也毫不见外，它们发布的报告（包括301调查报告）中，又顺水推舟地再次引用了知识产权委员会的“研究成果”，真是唱的一出好双簧！

当然，还有让人耳朵听得起茧的“强制技术转让”，美方向来不遗余力把脏水泼向中方。2018年出台的301调查报告表示：“自2001年中国加入WTO后，中国的强制技术转让往往操作隐蔽”，“常常是通过口头指示”而且“关起门来”。报告中不但没有实锤证据，连信息来源也往往只有一句语焉不详的“根据多方消息”，拿这些根本站不住脚的东西指责中方，与横加“莫须有”罪名有什么区别？美方构陷的手段之蛮横与拙劣，由此可见一斑。

真的假不了，假的真不了。美国的花式栽赃，包装得再精巧，剥开来不过是无中生有；咋呼得再起劲，仔细一推敲无非是欲加之罪、何患无辞。世人的眼睛是雪亮的。“美方加征关税后，贸易战急剧升级”，这是国际舆论对美方霸凌做法的普遍认知；“全球知识产权创造和保护的典范”，这是世界知识产权组织总干事对中国的最新评价；“98%的受访美国企业都表示会继续开拓中国市场”，这是在华美企权衡利弊作出的正确选择。

林肯曾经告诫：你无法在所有的时候欺骗所有的人。一些美国人当以此反省。事实胜于雄辩，公道自在人心，无论美方如何鼓噪，都无法掩盖事实的真相，更无法阻挡正义的到来。栽赃的把戏，该收场了。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)