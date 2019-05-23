社评：美休想用打压华为等企业胁迫中国

据美国媒体21日报道，美国政府已经为将华为列入限制交易名单讨论了好几个月，但之前因为担心会破坏与中国的贸易谈判而搁置了该计划。双方谈判陷入僵局后，美方迅速采取了行动，但因引发市场的大规模混乱，多家美国公司受影响，美商务部又做出为期90天的部分豁免调整。一些美国官员表示担心白宫会为促进与中方谈判又撤销对华为的行政令。

华盛顿对华为既有长恨，又有短谋。长恨在于它不希望看到一家中国企业引领5G网络技术，因而它极力想在世界范围内打压华为的发展。其短谋则是要把打压华为当作迫使中国在贸易谈判中让步的筹码，冲击中国坚守原则底线的意志。

美国的右翼政治精英们不会有意愿接受任何非美国公司引领重大前沿技术，即使是一家欧洲或者日本公司成为5G技术的突出领导者，他们恐怕也会以某种方式加以刁难。任正非星期二在记者会上表示，他们早已预见，要成为世界第一，华为就要准备和美国在“山顶”上交锋。与美国一些人中间涌动的这种霸权思维进行极限周旋，这是华为的宿命。

要最终成为世界通信技术领域不可撼动的领导者，华为必须闯过美国国家力量优势所组成的一道道屏障。任正非星期二的媒体谈话被《华盛顿邮报》解读为他对美国政府阻止华为在全球开展业务的努力不屑一顾。近来的事态显示，华为对自己走向“山顶”沿途的恶劣环境早已做了充分准备，它一直在等待美国政府发断供令这一天的到来。

至于把华为当成施压中国的筹码，就更不会奏效了。美方这一招连华为的意志都打不垮，又岂能吓倒中国？中国作为一个国家，而且是大国，回旋余地肯定要比一个公司大得多，北京更有理由对华盛顿的威胁予以蔑视。

美国商务部在把华为列入实体名单仅一周后又急忙宣布暂缓实施该命令的部分内容90天，中国人确信，这是因为执行断供令的美国公司蒙受了损失，股价大跌。暂缓令发出后，美国股市应声回涨。美国市场在焦急地等待中美经贸关系每一个哪怕微弱的正面消息，美方在逞强的同时只好不断发声安抚市场。我们把这种外强中干看得透透的。

贸易战对美国来说是杀敌一千自损八百，这样的常识性规律必将碾压美方个别政客对加征关税促进了美国经济繁荣的吹嘘。应对这场贸易战，中国社会正所谓越打越有经验，也越打越从容。中华民族对历史上各种重大挑战的记忆正逐渐被激活，我们发现，现在是中国迎击外部冲击最有力量和资源的时候，美国政府举起的大棒，它所做的极限施压，中国人都不好意思把它们摆进大历史中。

我们不知道该把美方的对华做法称为“霸权政治”还是“奸商政治”，但总之它很不大气，属于不走正略，专事邪术。中国人相信，与邪术死缠烂打，只会把自己搞晕，所以我们这段时间特别强调把自己的事情做好。这不是中方重压之下的自我安慰，而是中国人对事关国家兴衰的复杂博弈最根本的总结。

美国媒体这两天又传出消息：华盛顿可能打压生产无人机的大疆创新公司和生产视频监控设备的海康威视等中国企业。美方散布这种信息，无疑是试图进一步强化对中国的施压。

关税的威胁不管用，针对几家中国公司的威胁同样形成不了美方期望的“核冲击波”。中美贸易战是美方在错误的时间选错了对手的博弈，为把一个战略错误变成关键得分，什么样的筹码都充当不了这样的魔术棒。

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