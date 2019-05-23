内塔尼亚胡涉贪腐听证会推迟至10月举行

以色列总检察长曼德尔卜利特22日表示，同意将总理内塔尼亚胡涉嫌贪腐的听证会推迟至今年10月举行。

曼德尔卜利特当天在给内塔尼亚胡律师的一封信中说，听证会将在10月2日和3日举行。如有必要，可在随后一周继续举行听证会。

曼德尔卜利特今年2月28日发表声明说，内塔尼亚胡将面临三起涉嫌贪腐的指控。内塔尼亚胡随后称所有指控“毫无根据”，是对他的“政治迫害”。根据司法程序，在正式起诉前，曼德尔卜利特将对三起案件进行听证，允许内塔尼亚胡或其律师进行抗辩。

听证会原定于7月10日举行。内塔尼亚胡律师5月21日要求将其推迟至一年后举行，遭到曼德尔卜利特的拒绝。

在今年4月举行的以色列议会选举中，内塔尼亚胡领导的利库德集团和其他右翼政党共获得65个席位。以色列总统里夫林同月正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。（记者吕迎旭 陈文仙）

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