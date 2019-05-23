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普京说俄越关系具有战略性

2019年05月23日07:36  来源：新华网
 

俄罗斯总统普京22日说，俄罗斯与越南的双边关系具有战略性，两国将扩大经济与政治领域的合作。

据克里姆林宫网站22日消息，普京当天与到访的越南总理阮春福举行会谈时表示，俄越双边关系具有战略性，这一关系建立在两国友好传统以及在许多问题上意见一致的基础上。

普京说，俄越双边贸易额不断增长。双方正在扩大经济与政治领域合作，并在国际事务中协调立场。他表示，相信阮春福此访将推动双边关系发展。

阮春福表示，越南重视与俄罗斯的特殊历史纽带以及全面战略伙伴关系，希望进一步提升双边关系。最近一段时期，两国关系发展顺利，越南与欧亚经济联盟自由贸易区协议的落实工作开始启动，去年两国贸易额增长超过30%。

据俄罗斯媒体报道，阮春福20日开始对俄罗斯进行访问。22日早些时候，阮春福与俄总理梅德韦杰夫举行了会谈。（记者 李奥）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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