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伊拉克欲给地区局势“降温” 斡旋美国和伊朗？

2019年05月23日07:34  来源：新华网
 

伊拉克打算派遣代表团分别前往伊朗和美国，给它们之间的紧张关系降温。

伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪21日宣布这一打算，说伊拉克“将为缓和局势发挥作用，但不是斡旋”。

阿卜杜勒-迈赫迪说，伊朗和美国官员分别告知伊拉克方面，“无意（与对方）开战”，伊拉克国内同样没有组织试图把时局推向战争。

一枚火箭弹19日晚落入伊拉克首都巴格达“绿区”，那里是伊拉克政府部门和美国大使馆所在地。这起袭击至今无人“认领”；路透社以一些美国政府人员为消息源报道，美方“强烈怀疑”这是受伊朗支持的伊拉克什叶派民兵所为。伊拉克什叶派民兵“人民动员组织”多个派系否认发动袭击。

法新社报道，法国国际与战略事务研究所专家卡里姆·比塔尔和伊拉克政治分析师哈希姆·哈希米推测，美国与伊朗爆发全面冲突的可能性不大。

比塔尔说，德黑兰和华盛顿都“非常清楚，那将是没有赢家的战争，全面冲突对美国和伊朗都有严重后果”。（惠晓霜）【新华社专特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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