半数美国青少年胆固醇水平异常 与生活方式有关

美国一项研究显示，美国青少年胆固醇水平近十余年来有所改善，但仍有半数不在正常范围内，25%达到临床意义上的高水平。

芝加哥安与罗伯特·H·卢里儿童医院研究人员分析全美范围内超过2.6万名6岁至19岁青少年的胆固醇检测数据后得出上述结论。

依据美国全国心、肺、血液研究所发布的最新指南，青少年血清总胆固醇水平最好低于每分升170毫克，能对动脉造成伤害的低密度脂蛋白胆固醇水平低于每分升110毫克，有助疏通动脉的高密度脂蛋白胆固醇水平高于每分升45毫克。指南建议人们在9至11岁期间检测一次胆固醇水平，17岁至21岁期间再次检测。

研究人员在21日出版的《美国医学会杂志》上发表报告说，虽然数据显示，美国青少年的胆固醇水平总体而言在1999年至2016年间有所改善，但“我们仍需努力，以确保更多孩子的胆固醇水平正常”。高胆固醇是引发动脉粥样硬化斑块的主要因素，童年时期胆固醇水平高则是成年后患心脏病的一大风险因素。“如果孩子的胆固醇水平高或处于临界高值，我们通常能够通过改变生活方式予以改善，例如健康饮食和增加运动量”，很少使用药物干预。

研究人员说，下一步将研究美国青少年近年胆固醇水平总体改善的原因。他们猜测，制作食物时减少使用反式脂肪等做法有助改善青少年胆固醇水平。（王鑫方）【新华社微特稿】

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