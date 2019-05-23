美官员向国会解释对伊朗政策 有意威慑而非动武

美国政府官员21日在国会参众两院分别出席闭门会议，向议员解释美国对伊朗近期一系列强硬动作背后的缘由。一些官员试图为总统唐纳德·特朗普发出的“战争”言论降调，强调美方有意威慑伊朗、而非发动战争。

【通报国会】

美国国务卿迈克·蓬佩奥、美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德和代理国防部长帕特里克·沙纳汉当天先后在众议院和参议院出席吹风会，向议员通报美方对伊朗最新动作的情况和依据。

最近一个月，美国与伊朗紧张关系持续升级。本月初，美国向中东派出航空母舰打击群、轰炸机特遣队、两栖舰群和“爱国者”防空导弹系统。本月中旬，美国国务院以驻伊拉克人员受到伊朗威胁为由下令撤人。

这些决定都没有经过国会讨论，招致不少议员质疑和不满。总统特朗普在公开场合频繁提及“战争”、恫吓伊朗，更是促生猜测。在参众两院强烈要求下，参与决策的特朗普政府高级官员21日出面说明情况，回应质疑。

闭门会议过后，蓬佩奥和沙纳汉接受媒体采访。一直主张对伊朗强硬的蓬佩奥没有讲太多，只是说他们在会上讨论美国对伊朗的“战略行动”。沙纳汉说，特朗普政府不希望紧张局势升级。

“这关乎震慑，而非战争。我们不想打仗，”沙纳汉说，“现阶段我们最大的关注点是阻止伊朗误判形势，我们不想让局势升级。”

【党派分歧】

美联社报道，对这些高官的解释，议员依照党派划分反应不一：大部分共和党籍议员认同政府决定，不少民主党籍议员不买账。

共和党籍参议员林赛·格雷厄姆说，蓬佩奥等人向大家解释了“来自伊朗的一系列威胁与以往相比有何不同”，声称“商船和输油管道遭受的袭击由伊朗政府指挥和调度”。

阿拉伯联合酋长国本月12日说，4艘商船当天在阿联酋附近海域“遭蓄意破坏”。其中两艘是沙特阿拉伯油轮，另外两艘是阿联酋和挪威商船。两天后，沙特利雅得地区多处石油设施遭到武装无人机袭击。伊朗否认与这些事件有关联。

另一名美国共和党籍参议院米特·罗姆尼说，特朗普政府对伊朗作出的应对“完全恰当”，向对方表明强硬立场。

不过，一些民主党人指认特朗普政府“扭曲情报”、为攻击性举动找说辞。

众议院军事委员会成员、民主党人鲁本·加莱戈说：“为什么我们要卷入与伊朗开战的言论？我认为，能让这一说法站住脚的信息不存在。”

民主党籍众议员克里斯·墨菲批评特朗普政府缺乏远见，没有制定对伊朗的长期政策。“他们抱着这样一种希望：伊朗人最终会决定回到谈判桌前。但是，怎么能让这件事发生，他们没有任何明确的打算。”（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)