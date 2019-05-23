巴西拟彻底开放国内航空市场 允许外资控股航企

巴西国会众议院21日表决通过根据前总统一项行政令内容拟就的法案，允许外资控股的航空企业运营巴西国内航线。

众议院21日就法案内容具体措辞的辩论持续至当天夜晚。法案下一步将交由参议院审议，预期将获通过。由于内容源于总统令，新政策一经议会通过即刻生效。

前任总统米歇尔·特梅尔去年12月卸任前颁布行政令，取消外资在巴西航空企业中占有股份比例不超过20%的限制。

这一举措将吸引外国航空企业进军巴西国内航空市场，可能刺激巴西三大航空企业的外资持股比例大幅度增加。据巴西民航局数据，巴西戈尔航空、南美航空和蓝色航空现在运营92%的巴西国内航线，使国内航空市场趋向“集中化”。

排名第四的巴西哥伦比亚航空公司近期经历破产重组，仅保留6架飞机，政府准备拍卖它原有的市场份额，包括一条往返圣保罗和里约热内卢两大城市的高盈利航线。前三大航企正虎视眈眈，准备“接盘”。

按照反垄断机构巴西经济保卫管理委员会的说法，“最好”有一家外资企业参与竞拍，避免国内市场由“三大家”独占。

当前，巴西前三大航企各有外资投入。国内航线领头羊戈尔航空的9.4%股份归美国达美航空公司所有；卡塔尔航空在位居第二的南美航空占股10%；美国联合航空公司持有蓝航8%的股份。

按照巴西基础建设部和民航局的说法，拥有欧罗巴航空公司的西班牙格罗巴厘亚集团准备在巴西设子公司，在这个南美洲国家开拓航空市场。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)