热点快评：“莫须有”的指责，何以服人？

美国近来对华为频下绊子、大加封锁，一个重要借口就是“华为产品不安全”。德国媒体最新报道，经多年审查，英国、德国及欧盟方面均未发现华为产品存在明显“后门”。这一权威表态，是对华为产品安全性的有力证明，也是对“华为产品不安全”论调的无情回击。

近年来，美国为把华为产品排除出美国市场，口口声声称华为产品不安全，会影响美国的国家安全，甚至跑到别的国家，要挟别国一起拒用华为产品，围堵华为发展。可这些年来，美国始终就没拿出过哪怕一个有力的证据，来证明华为产品到底哪里不安全。以美国在全世界的科技实力，华为产品要真的不安全，还能逃得过美国的眼睛？

美国这么多年找华为的碴儿，却拿不出令人信服的证据，至今仍不停止污蔑，证实了美国以“莫须有”罪名行打压华为之实的不良居心。一个言必称贸易公平的国家，甚至不惜动用国家力量来打压别国企业，其正当性何在？

对安全的华为大肆炒作，对自己不安全的产品却三缄其口，这样的“双重标准”也用得很足。众所周知，美国的一些网络设备供应商，屡屡曝出安全漏洞，美国不声张。谷歌被曝出给美国相关方面预留后门，允许美国有关方面监控别国，美国也不声张。所以，对于美国在国际上的炒作，千万别被他的嚷音大小所迷惑。

除了美国网络产品，美国的态度更值得警惕。据美国国家安全局前员工斯诺登透露，美国国家安全局和联邦调查局在2007年启动 “棱镜”项目，直接进入美国网际网路公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报，包括微软、雅虎、谷歌、苹果等在内的9家国际网络巨头皆参与其中。监听包括电邮、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料等，连美国不少盟国的领导人也未能幸免。监听范围之广、程度之深，令人咋舌。

其实，美国已经习惯了无视真相，只按照自己意志对别国指手画脚。对它说的那一套，听一听就罢了。在国际舞台上，相信更多国家自会得出正确判断，并根据自己国家和人民的利益做出理性选择。（记者 李代祥）

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