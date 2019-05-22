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韩国贸协官员：韩企不会舍弃中国市场

2019年05月22日13:53  来源：新华网
 

韩国贸易协会通商研究部部长李沅锡21日表示，当前，美方挑起的中美经贸摩擦令韩国企业受到冲击，但中国市场庞大、吸引力大，未来发展前景良好，韩企不会因此舍弃中国市场。

李沅锡在接受新华社记者专访时说，贸易条件恶化导致未来经济不确定性增加，这对于参与全球贸易的企业来说，做出相关经济决策变得异常困难。“只有当全球经济前景能够被合理预测的时候，经济才能实现良好发展。”

他说，目前有很多韩国企业在中国投资设厂，直接在当地生产和销售产品，同时也将产品销往包括美国在内的第三方市场。“整个韩国企业界对经贸摩擦都十分担忧，很多韩企不可避免将受到巨大冲击。”李沅锡坦言。

但他认为，贸易紧张局势不会对韩中经贸往来造成大的影响。“中国市场需求巨大，不少韩国企业家当初做出对华投资决定的时候，都是在为长远发展做打算。这些企业家不会因为贸易紧张局势持续或加剧就断然舍弃中国市场。”

李沅锡说，就算面临贸易紧张局势这样的不利因素，韩中两国之间仍然维持着非常大的贸易量，两国之间的企业投资和人员往来仍然十分活跃。（记者田明 陆睿）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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