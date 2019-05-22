俄总统新闻秘书：俄方尚未收到美方有关举行两国总统会晤的信息

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日说，俄总统普京愿和美国总统特朗普在二十国集团峰会期间举行会晤，但俄方目前尚未收到美方的相关信息。
俄媒体21日援引佩斯科夫的话说，普京与特朗普是否将在日本二十国集团峰会期间就某些问题进行磋商，俄方目前尚不掌握相关信息。美方近日就此曾公开表态，但没有就举行会晤事宜采取实际行动。
佩斯科夫说，如果两国总统举行会晤，欧洲能源安全问题可能被涉及。
据报道，特朗普13日在会见匈牙利总理欧尔班时对媒体表示，他将与普京在日本二十国集团峰会期间举行会晤。
今年的二十国集团峰会定于6月在日本大阪举行。普京5月14日在俄西南部城市索契会见了来访的美国国务卿蓬佩奥。双方在会谈中均表示希望恢复两国关系。（记者李奥）
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