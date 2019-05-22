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乌克兰总统泽连斯基签署命令解散议会

2019年05月22日07:58  来源：新华网
 

乌克兰总统泽连斯基21日签署命令解散最高拉达（议会），并确定7月21日提前举行新一届议会选举。

据乌总统网站通报，命令说，解散议会是因为执政联盟已不存在。命令同时责成政府确保选举所需的资金及时到位。

当天早些时候，泽连斯基与乌议会领导人及议会党团代表举行了磋商。泽连斯基表示，议会应该解散，因为它得到的人民信任“太低”。

在今年4月21日举行的乌克兰总统选举第二轮投票中，泽连斯基赢得选举。5月20日，泽连斯基宣誓就职总统。他在就职演说中表示将很快解散本届议会，并警告现任政府高官“最多还有两个月的在岗时间”。

乌克兰新一届议会选举原定于10月27日举行。此间有报道分析，泽连斯基领导的人民公仆党在本届议会没有议席，而解散议会、提前举行议会选举将使该党进入议会并在组阁谈判中掌握主动。（记者钟忠 陈俊锋）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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