瑞典检方递交申请 寻求以强奸罪名缉拿阿桑奇

瑞典检察机关20日递交申请，寻求法院批准以强奸罪名缉拿“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇。

阿桑奇4月11日遭英国警方逮捕，5月1日因违反保释规定由英方法院判处50周监禁，关押在伦敦贝尔马什监狱。

瑞典检察机构官员埃娃-玛丽·佩尔松在一份声明中说，已向瑞典乌普萨拉地区法院提出申请，如果法院同意以“涉嫌强奸”罪名拘捕阿桑奇，她将签发欧洲逮捕令。

路透社报道，如果法院批准逮捕，将是瑞典方面寻求从英国引渡阿桑奇的第一步。

两名瑞典女性指认阿桑奇性犯罪，所涉罪行发生在2010年。其中性侵犯指控因超出诉讼时效而撤销。瑞典检方13日决定重新启动对阿桑奇的强奸指控。美联社报道，如果强奸罪名成立，阿桑奇可能在瑞典面临至多4年监禁。

阿桑奇在瑞典的律师佩尔·塞缪尔森说，与阿桑奇取得联系以前，法院不能就检方逮捕要求作裁定。“他在英国的监狱里，现在连电话都不能接。”

佩尔松说，乌普萨拉地区法院就是否逮捕阿桑奇召开听证会的时间没有确定。

美国方面指认阿桑奇与美国陆军前情报分析员切尔西·曼宁合谋“侵入”国防部电脑，同样寻求引渡阿桑奇。阿桑奇的去向取决于英国方面。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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