“绿区”遭袭引言语交锋 伊朗吁美国尝试“尊重”

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫20日呼吁美国尝试“尊重”，英国外交大臣杰里米·亨特劝说伊朗不要低估美国的“决心”。

一枚火箭弹前一晚落在美国驻伊拉克使馆附近，没有造成伤亡，却触发一场言语交锋。

亨特20日在瑞士日内瓦告诉媒体记者，美国领导人“不想发生冲突，不想与伊朗开战，但是，如果美国利益受到袭击，他们会报复”。

他提醒：“伊朗政府需要非常、非常慎重地考虑这一点。”

伊拉克首都巴格达“绿区”内的美国大使馆附近19日晚遭火箭弹袭击。美国国务院官员说，如果伊朗在幕后发动这类袭击，美方将作相应回应。

美国总统唐纳德·特朗普借助社交媒体警告伊朗：“如果伊朗想打，那将是伊朗正式的终结。永远别再威胁美国！”

亨特说，英方与美国国务卿迈克·蓬佩奥就伊朗局势商讨多时，他承认当前局势对地区稳定构成威胁，希望伊朗停止“捣乱”。他说：“我们希望局势缓解，因为这一地区的偶发事件可能触发一系列后果。”

伊朗外长扎里夫当天早些时候借助社交媒体“推特”回应特朗普。他说，特朗普由人“教唆”发布“具有种族屠杀倾向的侮辱言论”。他在留言最后特别标注“永远别再威胁美国！”回应：“试试尊重，有用！”

暂时没有团体或个人声称在巴格达“绿区”发动火箭弹袭击。

伊拉克境内什叶派领导人紧张，不愿伊拉克成为美国和伊朗的“夹心”。伊拉克什叶派领导人穆克塔达·萨德尔20日发布声明，称任何政党如果企图把伊拉克拖入美国和伊朗的战争，“都将成为伊拉克人民的公敌”。

卡伊斯·哈扎利所属派别受到伊朗支持。他明确反对任何“为战争制造借口”的行动。

沙特阿拉伯境内多家媒体20日报道，沙特成功在境内拦截两枚也门胡塞武装发射的导弹。阿拉伯电视台说，导弹在塔伊夫市和吉达市上空遭拦截，而伊斯兰教圣城麦加位于两地之间。正值斋月，数十万穆斯林每天从世界各地赶来朝觐。

沙特政府和胡塞武装对这一报道保持沉默。沙特主导海湾地区多国联军在也门清剿胡塞武装，指认伊朗是胡塞武装的“靠山”。（田野）（新华社专特稿）

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