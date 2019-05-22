拒绝出席会议！巴勒斯坦冷对“世纪协议”经济方案

巴勒斯坦方面20日表明不会出席6月下旬巴林经济研讨会。

那场研讨会预期讨论中东和平新方案第一阶段内容，主要涉及经济。巴勒斯坦方面认定，不考虑巴勒斯坦政治诉求的方案注定失败。

【不参会】

巴勒斯坦解放组织执行委员会成员、社会发展部长艾哈迈德·马吉达拉尼20日参加内阁会议后说：“巴勒斯坦人将不参加（巴林首都）麦纳麦的研讨会。”

美国白宫和巴林方面19日发表联合声明，定于6月25日和26日在巴林召开经济研讨会，欧洲、中东、亚洲一些企业的代表和多个国家的财政部长将出席。

巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶20日说，巴方从来没有与任何一方磋商巴林研讨会事宜。

一名白宫高级官员19日以不公开姓名为条件告诉媒体记者，正在邀请美国、欧洲和一些阿拉伯国家代表、以及“部分”巴勒斯坦商界代表参会。不清楚巴方官员是否收到邀请；以色列财政部长摩西·卡隆19日经由一名发言人说，他没有受到邀请。

美联社报道，尽管不与巴勒斯坦领导人直接对话，美国官员经常与巴勒斯坦商界和民间团体接触。

马吉达拉尼说：“任何参加（研讨会的）巴勒斯坦人都只是美国和以色列人的勾结者。”

【拒利诱】

中东和平新方案获称“世纪协议”，部分内容可能在巴林经济研讨会期间发布，主要涉及经济，包括在巴勒斯坦投资和兴建基础设施。

协议牵头人、美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳19日为协议的经济方案“站台”，说巴勒斯坦人“值得更好的生活”。

按照美方官员的说法，巴林经济研讨会不会讨论巴以冲突的核心政治议题，包括边界划定、耶路撒冷地位、巴勒斯坦难民命运以及以色列的安全需求。

以色列长期对加沙地带200万巴勒斯坦人施行封锁，美国政府陆续停止对巴方援助。

巴勒斯坦总理阿什提耶20日在内阁会议上说，巴勒斯坦政府经受的金融危机缘于金融战，旨在迫使巴方作出政治让步。“我们不会向勒索屈服，不会拿政治权利换钱。”

实际控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）同样谴责巴林经济研讨会，官员福齐·巴尔胡姆告诉路透社记者，“我们拒绝旨在执行‘世纪协议’或实现巴以关系正常化的所有经济和政治举措”。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在两地兴建犹太人定居点。

巴勒斯坦寻求依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦难民回归。

阿什提耶说：“结束巴以冲突的方案必须带有政治性……以结束（以色列对巴勒斯坦领土的非法）占领为基础。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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