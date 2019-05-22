伊朗总统鲁哈尼：当前选项只有“抵抗与坚持”

伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，他愿意对话和借助外交途径化解分歧，但当前局势不允许这样做，留给伊朗的选项只有“抵抗与坚持”。

美国总统唐纳德·特朗普20日早些时候离开白宫、前往宾夕法尼亚州参加总统连任竞选活动。他再次警告伊朗，如果对美国在中东的利益有所动作，美国必将予以回应。

【“抵抗与坚持”】

伊朗伊斯兰共和国通讯社20日报道鲁哈尼所作认定：“现今局势不适合对话，我们唯一选项就是抵抗。”

同时，俄罗斯卫星通讯社援引伊朗总统府声明报道：“我上次访问联合国时，5位世界知名领导人与我们接触，想斡旋与美国谈判。他们（美国）的国务院也向我们发出8次请求。然而，今天完全不是谈判的时机，只有抵抗与坚持。”

鲁哈尼发表上述言论前，美国与伊朗刚刚因为一枚火箭弹落在美国驻伊拉克使馆附近而言语交锋。火箭弹没有造成人员伤亡，迄今没有组织和个人宣称制造这起事件。

美国总统唐纳德·特朗普借助社交媒体警告伊朗：“如果伊朗想打，那将是伊朗正式的终结。永远别再威胁美国！”伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫回应：“试试尊重，有用！”

【美国愿意谈】

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁，双方关系急剧恶化。伊朗官员多次指认美方针对伊方的制裁是“经济恐怖主义”。

特朗普20日早些时候离开白宫前往宾夕法尼亚州。他告诉媒体记者，如果伊朗试图对美国在中东的利益有所动作，美国必将予以回应。

特朗普说，伊朗“非常敌对”，“我们会走着瞧”。

被问及伊方对美方利益的威胁时，他回答，美方没有迹象表明发生了什么或者将要发生什么。但如果真的发生，伊方显然将面对美方回应，“我们别无选择”。

不过，特朗普说，如果伊朗“准备好”对话，他希望听到伊朗的声音。

【有前车之鉴】

特朗普政府官员21日前往国会，就与伊朗相关情况向国会闭门简报。

美联社报道，除国务卿迈克·蓬佩奥和代理国防部长帕特里克·沙纳汉，美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将出席会议。

民主党方面希望确保获知全面情况，避免与伊拉克战争爆发前类似的局面，要求中央情报局前局长约翰·布伦南和参加过伊核谈判、分管政治事务的前副国务卿温迪·舍曼出席。

美国政府当年声称伊拉克有大规模杀伤性武器，2003年发动伊拉克战争，但至今没有在伊拉克发现这类武器。

一些美国媒体报道，在特朗普政府内部，“鹰派”国家安全事务助理约翰·博尔顿力主对伊朗动武，其他官员不赞成这一立场。

美国《纽约时报》先前报道，特朗普不满博尔顿等高级顾问强硬言论，认为这可能把美国推向与伊朗的军事冲突，那种局面不符合他的一贯承诺，即让美军撤出旷日持久、耗资巨大的海外战事。（陈立希）（新华社专特稿）

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