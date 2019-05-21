德国英飞凌否认暂停向华为供货

综合新华社驻外记者报道：德国半导体制造企业英飞凌21日对新华社记者表示，将继续向中国企业华为提供“绝大部分”产品，否认此前媒体报道的“英飞凌暂停向华为供货”。
英飞凌在当天提供的一份声明中说，迄今为止，英飞凌向华为提供的绝大部分产品不受美国出口管制影响，将继续对华为出货。
英飞凌同时也指出，受美方规定影响，英飞凌“原产于美国的货物不得不停止交付”。但英飞凌将采取一切必要措施，保证满足客户需求的可靠性。
英飞凌还在声明中表示，公司已制定一系列措施，以全面监控各个市场的法律框架，使公司的国际供应链能够适应可能出现的变化，并使公司能够进行有效和主动的调整，以支持交付货物的能力。
英飞凌主要提供微电子产品和解决方案。2018财年，该公司的销售额达76亿欧元。在该公司2018年年报中，华为位列该公司某一业务条线的“主要客户”之一。20日有媒体报道称“英飞凌暂停向华为供货”，英飞凌当天在法兰克福证交所的股价盘中出现大跌。（参与记者：张毅荣、王子辰、沈忠浩）
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