阿富汗安全部队击毙21名塔利班武装分子

阿富汗消息人士21日说，自20日夜间到21日早些时候，阿安全部队在北部昆都士省和南部坎大哈省展开军事行动，共击毙21名塔利班武装分子。
昆都士省政府发言人埃斯马图拉·穆拉迪说，安全部队21日凌晨在该省汗阿巴德区等地对塔利班武装分子展开清剿行动，共打死12名武装分子。
坎大哈省消息人士说，当地特种部队20日发起特别行动，打死9名塔利班武装分子，并在行动中缴获一批武器装备。
长期以来，昆都士省和坎大哈省一直是阿富汗安全部队与塔利班武装发生激烈冲突的地区。
近期，阿富汗安全部队与塔利班武装的冲突加剧。阿政府近日呼吁塔利班武装在斋月期间停火，但遭塔利班武装拒绝。（记者邹德路 陈鑫）
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