新华国际时评：旧习难改——美式霸凌的历史污点

新华社北京5月21日电 题：旧习难改——美式霸凌的历史污点

新华社记者韩冰

挥舞“关税大棒”、打压科技企业、干涉中国内政……近期美国政府的霸凌做派令人侧目。回顾过往不难发现，以虚伪、自私、蛮横、不义为特质的美式霸凌其实由来已久。

2003年美国悍然对伊拉克发动军事打击，其理由是伊拉克生产大规模杀伤性武器、时任总统萨达姆支持恐怖组织。让世界愕然的是，后来真相被披露。当年出兵的两个堂而皇之的理由竟都是子虚乌有。

就为一己私利，美国政府不惜信口雌黄，撒下弥天大谎，带给伊拉克人无数的苦难！

美式霸凌除了虚伪自私，耍横用强也是家常便饭。从出兵格林纳达到入侵巴拿马，从伊拉克战争到中东乱局，美国霸权带来的动荡与战火在一些地区至今未息。美式霸凌连盟友近邻也不放过，当初逼迫日本签下《广场协议》，去年强迫邻国重签《北美自贸协定》，用“一意孤行”“六亲不认”来形容并不为过。

上世纪80年代以来，美国还两次退出联合国教科文组织，原因就是嫌这个机构不唯美国马首是瞻；2001年美国单方面退出《京都议定书》，把国际协定视为儿戏；这届美国政府更是变本加厉，接连退出联合国人权理事会、万国邮政联盟、气候变化《巴黎协定》、伊朗核协议等诸多国际组织和国际文书。

为了“美国优先”，美式霸凌可不管什么国际道义和责任，更无视国际规则和约束。日本《世界》月刊就披露过美国国务院一位高级官员的言论，让天下人着实看清楚了美国的“居心”。这位官员说，不论联合国还是其他国际机构，只要不合其利，美国随时会退出，甚至搞垮它。

美式霸凌之不择手段和肆意妄为，让很多学者、媒体都看不下去。美国知名学者亨廷顿曾坦承，在许多国家看来，美国正在成为“无赖超级大国”。英国《金融时报》也曾载文，指出本届美国政府“信奉强权甚于规则，信奉利益甚于理想”。

表面看，美式霸凌似乎一时得逞，但正所谓天道有常，这种逆全球合作共赢大势、违世界共同发展之愿的行径，正在频频碰壁，终将遭历史遗弃。

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