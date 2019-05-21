澳大利亚旅游胜地成塑料垃圾场

满目垃圾、塑料遍地，这绝对不是人们想象中海岛的“正确打开方式”。然而最新一项调查显示，澳大利亚科科斯群岛的海滩上散落着约4.14亿件塑料垃圾，总重达238吨，其中包括97.7万只鞋子和37.3万把牙刷。

科科斯群岛是澳大利亚在印度洋上的海外领地，由27个小岛组成，是世界上公认的观看远洋生物最好的地方。大量的海洋生物和珍稀动植物吸引着全球的游客。1997年，联合国教科文组织将科科斯群岛作为自然遗产，列入《世界遗产名录》。

该调查的主导者之一——澳大利亚海洋生物学家珍妮弗·莱弗斯说，没有大量人口在附近倾倒垃圾的偏远岛屿是调查全球海洋塑料垃圾数量的一个指标。2017年5月，莱弗斯和其他研究人员通过调查发现南太平洋偏远无人小岛亨德森岛是世界上塑料垃圾污染密度最大的地方，一时成为各大媒体热议的焦点。

发表在英国《科学报告》杂志上的这项调查发现，尽管科科斯群岛海滩上的塑料垃圾密度低于亨德森岛，但总数量却使亨德森岛的3800万件、17吨塑料垃圾相形见绌。同时，科科斯群岛上的垃圾大多是一次性塑料制品，比如瓶盖、吸管等。

研究报告的作者之一、澳大利亚维多利亚大学的安妮特·芬格说，由于一次性塑料制品的增长，现在海洋中约有5.25万亿件塑料垃圾。全球塑料制品还在持续增加，仅在2010年就有1270万吨塑料垃圾进入海洋。

研究人员表示，目前有充分证据表明，塑料垃圾污染对野生动物生存是一种威胁，其对人类的潜在影响正在成为医学研究的新领域。

芬格说:“一旦海滩被塑料垃圾污染，清理是费时、昂贵的，最可行的解决办法是减少塑料制品的生产和消费，改善废物管理，从一开始就阻止这种材料进入我们的海洋。”

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