外媒：美发起贸易战损人不利己 让世界经济置身危险中

近日，由美国挑起的中美贸易摩擦持续受到关注。美国针对2000亿美元自中国进口产品加征关税，中国随后也宣布反制措施。外媒纷纷发表评论认为，美国对华挥舞关税大棒，不仅有损自身经济，让美国企业和消费者买单，也导致全球经济遭受打击。

【损人不利己 美企称关税是“灾难”】

尽管特朗普政府坚持认为，与中国不断升级的贸易摩擦不会影响美国消费者。但分析表示，美方主动挑起贸易战，自身经济难逃波及。

美国《华盛顿邮报》发文称，美国企业承担了成本上涨的大部分负担，对小型企业来说，竞争将变得更加困难，“这可能是灾难性的”。小企业表示，他们正在为最新一轮的关税做准备，可能会削减已经很薄弱的利润，如果不把成本转移到消费者身上，他们将会亏损。

从日常用品如洗发水、化妆品、手提箱，到服装、家具、电子设备，甚至是医疗服务，都将面临价格上涨，加重美国家庭的负担。根据美国研究和咨询公司Trade Partnership的报告，如果特朗普继续对所有剩余的中国进口产品征税，最终可能将导致220万美国人失业，甚至造成GDP下降1%。

美国前副总统拜登日前指出，特朗普“用了所有的错误方式”应对中美贸易战。对于特朗普将2000亿美元中国产品税率提升到25%的决定， 他表示：“唯一付出代价的人是美国农民和工人”。

美国纽约时报发表题为《特朗普的关税是美国人的新税》一文指出，关税正以进口商品价格上涨的形式，转嫁给美国消费者。研究表明，美国公司和消费者将在缴税之外，每月额外总支出30亿美元，经济活动每月额外损失14亿美元。

美国福克斯新闻网报道称，中美贸易争端导致美国的农民们正面临经济危机，数百万中国消费者已经停止购买他们的产品，而曾经中国购买量占美国农产品出口的60%左右。由于全球需求低迷、价格低廉，生产玉米、大豆、牛奶和牛肉的农场已经营困难，美国发动的贸易战，进一步产生破坏。农民一直在拖欠贷款，许多小型农场在2018年倒闭。

彭博社报道称，耐克、阿迪达斯等173家运动公司签署信件，要求特朗普放宽对中国制造运动鞋的关税。他们表示，提高中国商品关税，严重影响到消费者、运动鞋公司和美国经济，这是“一场灾难”。

虽然特朗普一直强调中国是付关税的那一方，但美国经济委员会主席库德洛表示，实际上，双方都会付出代价。

【殃及全球经济】

美国纽约时报中文网刊文指出，美国和中国这两个世界上最大经济体之间不断加剧的冲突，已经成为了对全球财富的最大威胁。对依赖贸易的国家所造成的伤害，可能尤其严重，比如新加坡、马来西亚、墨西哥和日本等。考虑到中国贡献了全球约三分之一的经济增长，对中国贸易的任何扰乱都会上升为一场全球性事件。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔对CNews电视台表示：“世界上没有比中美贸易战更大的威胁了，这意味着贸易关税将会上升，世界各地的商品流通将减少……贸易战将破坏法国和欧洲的就业机会，欧洲必须团结起来，抵制它。”

韩国《东亚日报》的社评文章称，如果中美贸易战全面爆发，全球贸易和经济因此萎缩，出口依赖度较高的韩国经济将遭受直接打击。韩国贸易协会在报告中预测：“韩国的总出口每年将减少8.7亿美元以上。”

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯联邦经济发展部部长马克西姆·奥列什金认为，如果中美贸易战恶化，世界经济增速可能会失去数个百分点。

日本共同社报道也指出，受中美贸易摩擦影响，日本内需疲软。在美国对华加征关税的商品名单中，从日本供应零部件的智能手机等也包含在列，日本企业业绩恶化将造成设备投资和奖金减少，进而使消费降温的不良循环无法避免。

【中美非零和博弈 解决纠纷需坚持谈判】

多家外媒指出，针对贸易摩擦，中美双方应继续保持对话，合作携手解决纠纷。

新加坡《联合早报》刊文称，新加坡外交部长维文提醒，中美必须合作才能解决一系列全球性挑战，而美国把中国纯粹视为必须遏制的对手，长远而言是行不通的。

他说：“中美竞争是不可避免的，但它不一定要成为零和博弈。两国应在现有国际规范和国际法的框架内，展开建设性竞争。”

日本《朝日新闻》以《美中贸易纷争需要坚持不懈的谈判》为题发表社论称，现在，美国已经做好了对中国所有商品加征关税的准备，中国也准备采取必要的保护措施。两国只有继续坚持谈判、保持对话，才能打破僵局。

《日本经济新闻》的社论认为，美中应该继续开展真诚对话，消解目前这种异常状态。激化贸易摩擦，将让世界经济与金融市场置身危险之中。美国应该抑制与国际规则相抵触的高关税，通过对话来推动行动。(完)

(责编：刘叶婷、杨牧)