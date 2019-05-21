日外相：文在寅应负起解决被强征劳工问题的责任

据韩国国际广播电台报道，针对韩国大法院判决日企赔偿被强征韩国劳工问题，日本外相河野太郎称，韩国总统文在寅应负起解决强征赔偿判决问题的责任。

据报道，河野太郎21日在日本外务省举行的记者会上表示，一直以来，日方对这一问题克制应对，听说，韩国总理李洛渊说“韩国政府能做的有限”，现在已无其他办法，两国关系面临重大局面。

河野太郎还说，文在寅应代表韩国政府明确负起应对责任，如果在国内研讨应对之策达到了极限，就应同意举行仲裁委员会，如有必要，应在国际司法法庭妥善解决问题。

另据报道，日本官房长官菅义伟当天在首相官邸与韩国驻日大使南宫杓进行会晤时表示，希望韩国政府负责尽快解决问题。菅义伟主张，韩国政府应同意日本政府的要求，举行仲裁委员会。

韩国最高法院于2018年10月作出终审判决，要求日本相关企业就二战期间强征韩国劳工赔偿受害者，日方反复要求采取恰当应对以避免被告企业蒙受不利。今年1月起，日方也持续要求举行基于请求权协定的双边磋商。

今年5月1日，韩国被征劳工诉讼案的原告向法院申请下令变卖被告日企的资产，日方对事态发展感到不满，要求韩国政府早日就原被征劳工诉讼采取应对措施。但韩国政府方面称，政府将尊重司法部门的判决。

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