专访：中美经贸摩擦加剧全球经济下行风险

联合国首席经济学家艾略特·哈里斯近日接受新华社记者专访时说，中美经贸摩擦对所有参与全球贸易的国家都是不利的。他呼吁各方集思广益，尽快利用国际规则解决问题，否则全球经济的整体表现将不可避免地受到影响。

哈里斯目前同时担任联合国负责经济发展事务的助理秘书长。他说，中美两国目前尚未达成协议，这令人非常遗憾，因为经贸摩擦的影响不仅仅限于当事国双方，也影响到许多其他参与全球贸易体系的国家。

他说，所有人都明白，没有任何一方能从持续的经贸摩擦中获益。相反，摩擦加剧了全球经济下行风险，将令可持续发展目标更难实现。

国际货币基金组织、世界银行、经合组织等国际机构均已下调2019年全球经济增长预期。哈里斯表示，经贸摩擦的影响也将反映在联合国将于21日发布的《2019年世界经济形势与展望》更新报告中。与其他国际机构一样，联合国也预计全球经济增速将会放缓。

哈里斯认为，全面“贸易战”并非不可避免。他强调，任何争端或摩擦都可以解决。多边贸易体制下的各国际机构都具备调解功能。他呼吁各方支持并加强这些国际机构，利用这些机构展开讨论，确保经贸摩擦之类的事件不再发生。

哈里斯表示，互相尊重的贸易关系可使所有国际社会成员，无论规模大小，都从中获益。“这就是多边贸易制度下的基本原则，而这个原则至今仍然适用。”（新华社记者林远）

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