乌干达一艘船只倾覆 造成至少8人死亡15人失踪

中新网5月21日电 据外媒报道，当地时间20日，乌干达警方表示，一艘载有当地足球俱乐部成员的船只在该国艾伯特湖倾覆后，已有8具遗体被发现，还有至少15名乘客下落不明。
报道称，事故发生于19日，船上当时载有数十名乘客，其中包括足球运动员及球迷。警方认为，船只倾覆或与船只超载并遭遇恶劣天气有关。
乌干达地区发言人称，“到目前为止，我们已经找到了8具遇难者遗体……还有多达15人失踪，但我们预计不会再有幸存者了。”
但一名当地官员表示，遇难的人数可能更多。这名官员称，船上当时载有60多人，其中有32人获救。而遇难者中，则包括5名足球运动员及1名球队教练。
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