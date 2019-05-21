中央芭蕾舞团亮相巴西 庆中巴建交45周年

中国中央芭蕾舞团20日在巴西利亚为巴西首都的观众带来了一场古典与现代相接、中式与西式相容的芭蕾盛宴。
当晚，43名中国芭蕾舞者献上了风格各异的表演，既有古典芭蕾舞《天鹅湖》《堂吉诃德》选段，也有《黄河》《大红灯笼高高挂》等中国原创剧目，还有《天黑请闭眼》等现当代芭蕾舞。演出结束后，观众纷纷起立喝彩，剧场内掌声雷动。
巴西第一夫人米歇尔·博索纳罗、副总统夫人葆拉·莫朗、公民和社会行动部部长奥斯马尔·特拉、总统府政府秘书长桑托斯·克鲁斯等巴方政界代表受邀出席。中国驻巴西大使杨万明等多国大使、艺术爱好者、华侨华人等2000余人也观赏了演出。
特拉在致辞中表示，很高兴中国艺术团体来到巴西，丰富两国文化交流。期待巴中两国能继续加强经济、文化、体育和科技等各领域的交流合作。
杨万明表示，本场演出是纪念中巴建交45周年的开篇华彩。我们愿推动双方互办更多文化交流活动，为促进双方交往铺设桥梁。
据中央芭蕾舞团党委书记王全兴介绍，舞团将在巴西5座城市进行巡演，巴西利亚是首站，随后将前往里约、圣保罗、库里蒂巴和贝洛奥里藏特。（记者周星竹）
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