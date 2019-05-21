欧盟谈判代表说正在为英国无协议“脱欧”做准备

欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶20日在塞浦路斯表示，欧盟正在为英国“脱欧”做最坏的准备，即英国无协议退出欧盟。
巴尼耶当天同塞浦路斯外长赫里斯托祖利季斯在会谈后举行了新闻发布会。他表示，欧盟向英国提供了“所有的选择”。与此同时，欧盟也一直在为英国无协议退出欧盟做准备。他说：“这不是、也不会是欧盟的选择。英国应该承担起自己的责任。”
巴尼耶还会晤了塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯，讨论了在塞浦路斯英国军事基地的可能安排。巴尼耶说，双方的共同目标是保持现状，避免干扰军事基地内居民的生活，并表示将采取一切必要措施来实现这一目标。
塞浦路斯1960年脱离英国殖民统治后，英国仍在塞保留两个所谓“主权军事基地”，面积达254平方公里，约占塞浦路斯岛面积的3%。据报道，英国和塞浦路斯就英国“脱欧”后在塞军事基地的安排进行过多次磋商，双方同意确保英军基地人员不受“脱欧”影响。（张保平）
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